Горячкина уступила Цзюй Вэньцзюнь в четвёртой партии матча за шахматную корону

Российская шахматистка Александра Горячкина в четвёртой партии матча за мировую шахматную корону чёрными фигурами уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь. Партия проходила в Шанхае (Китай).

После четырёх партий китайская шахматистка ведёт со счётом 2,5:1,5. Первые три партии шахматистки свели вничью. Пятая партия Горячкиной и Вэньцзюнь состоится 11 января. Матч будет вновь проходить в Шанхае.

Первая часть матча за мировую шахматную корону проводится в Шанхае, она завершится 12 января. Далее соперницы продолжат игру во Владивостоке, этот этап будет проходить с 16 по 24 января. В общей сложности им предстоит сыграть 12 партий. Если по итогам не будет выявлен победитель, то шахматистки сыграют на тай-брейке.