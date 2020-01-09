Тренер: Большунов после «Тур де Ски» не полетел в Россию
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о ближайших планах победителя «Тур де Ски» Александра Большунова и призёра этой многодневки Натальи Непряевой.
«Александр после „Тур де Ски“ не полетел в Россию, он остался в Европе, у него сборы с завтрашнего дня в чешском Нове-Место. А Наталья сейчас находится дома с семьёй, она приедет на сбор 13 января.
Естественно, эмоциональный спад после „Тур де Ски“ есть, после таких турниров всегда наступает некое опустошение. Сейчас они отдыхают, занимаются восстановительными процедурами с лёгким тренингом», — приводит слова Бородавко РИА «Новости».
Большунов и Непряева пропустят этап Кубка мира, который пройдёт в Дрездене (Германия) 11-12 января.
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