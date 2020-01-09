Мать фигуриста Тена требует привлечь полицейских к ответственности за халатность

Оксана Тен, мать фигуриста Дениса Тена, потребовала привлечь к ответственности представителей службы правопорядка. Она обвинила в халатности двух полицейских, которые находились рядом с местом убийства спортсмена. Тен погиб 19 июля 2018 года в Алма-Ате (Казахстан). Он был убит в результате потасовки, Дениса ударили ножом.

«Мы обратись в специализированный межрайонный следственный суд Алматы с жалобой с требованием отменить незаконное постановление следователя о прекращении уголовного дела в отношении двух полицейских, признать Оксану Тен потерпевшей по этому делу и выполнить следственные действия, которые пролили бы свет на то, как действовали сами полицейские.

Нельзя мириться с халатным отношением к службе со стороны сотрудников полиции, которые работают на улице. На их глазах среди белого дня в 10 метрах режут человека, совершается правонарушение, они поздно реагируют, сидят спокойно в машине, хотя могли спугнуть нападавших, просто свистнув в свисток. Кроме того, они обязаны оказывать первую медицинскую помощь, чего сделано не было», — цитирует адвоката Оксаны Нурлана Сихимбаева РИА «Новости».