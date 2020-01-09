Мать фигуриста Тена требует привлечь полицейских к ответственности за халатность

Оксана Тен, мать фигуриста Дениса Тена, потребовала привлечь к ответственности представителей службы правопорядка. Она обвинила в халатности двух полицейских, которые находились рядом с местом убийства спортсмена. Тен погиб 19 июля 2018 года в Алма-Ате (Казахстан). Он был убит в результате потасовки, Дениса ударили ножом.
«Мы обратись в специализированный межрайонный следственный суд Алматы с жалобой с требованием отменить незаконное постановление следователя о прекращении уголовного дела в отношении двух полицейских, признать Оксану Тен потерпевшей по этому делу и выполнить следственные действия, которые пролили бы свет на то, как действовали сами полицейские.
Нельзя мириться с халатным отношением к службе со стороны сотрудников полиции, которые работают на улице. На их глазах среди белого дня в 10 метрах режут человека, совершается правонарушение, они поздно реагируют, сидят спокойно в машине, хотя могли спугнуть нападавших, просто свистнув в свисток. Кроме того, они обязаны оказывать первую медицинскую помощь, чего сделано не было», — цитирует адвоката Оксаны Нурлана Сихимбаева РИА «Новости».
- 9 января 2020
-
17:53
-
17:21
-
16:37
-
16:24
-
14:44
-
14:20
-
14:14
-
13:45
-
13:45
-
13:30
-
12:28
-
11:56
-
11:49
-
11:41
-
11:03
-
10:25
-
10:15
-
09:44
-
09:37
-
09:17
-
00:40
-
00:22
- 8 января 2020
-
22:44
-
22:02
-
20:37
-
20:36
-
20:24
-
19:53
-
18:30
-
17:52
-
17:13
-
16:21
-
16:10
-
15:55
-
14:08