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Бах рассказал о состоянии российской фигуристки, упавшей на репетиции открытия ЮОИ

Бах рассказал о состоянии российской фигуристки, упавшей на репетиции открытия ЮОИ
Другие / Фигурное катание 0

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что состояние здоровья российской фигуристки, получившей травмы во время репетиции церемонии открытия юношеских Олимпийских игр в Лозанне (Швейцария), немного улучшилось.

«Нам сообщили, что есть небольшие улучшения, её состояние стабильно, ночь прошла хорошо. Мы находимся на связи с оргкомитетом и больницей. Конечно, мы желаем ей всего наилучшего и стараемся поддержать её семью», — приводит слова Баха «Р-Спорт» со ссылкой на AFP.

35-летняя российская фигуристка, проживающая в Германии, упала с высоты 15 футов (4,5 метра) на «Vaudoise arena», получив тяжёлые травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как отмечали ранее организаторы, страшный инцидент случился из-за того, что женщина потеряла равновесие. Технических неисправностей в оборудовании и системах декораций не обнаружено.

Российская фигуристка получила тяжёлые травмы на репетиции открытия юношеской Олимпиады
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