Бах рассказал о состоянии российской фигуристки, упавшей на репетиции открытия ЮОИ

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что состояние здоровья российской фигуристки, получившей травмы во время репетиции церемонии открытия юношеских Олимпийских игр в Лозанне (Швейцария), немного улучшилось.
«Нам сообщили, что есть небольшие улучшения, её состояние стабильно, ночь прошла хорошо. Мы находимся на связи с оргкомитетом и больницей. Конечно, мы желаем ей всего наилучшего и стараемся поддержать её семью», — приводит слова Баха «Р-Спорт» со ссылкой на AFP.
35-летняя российская фигуристка, проживающая в Германии, упала с высоты 15 футов (4,5 метра) на «Vaudoise arena», получив тяжёлые травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Как отмечали ранее организаторы, страшный инцидент случился из-за того, что женщина потеряла равновесие. Технических неисправностей в оборудовании и системах декораций не обнаружено.
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