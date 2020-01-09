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Российская делегация прошла под флагом страны на открытии юношеских Олимпийских игр

Российская делегация прошла под флагом страны на открытии юношеских Олимпийских игр
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская делегация под флагом страны приняла участие в церемонии открытия зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне (Швейцария), сообщает ТАСС. На спортсменах были шапки-ушанки в виде кота — одного из двух талисманов национальной команды.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что команде российских спортсменов на юношеской Олимпиаде рады так же, как и любой другой. Он подчеркнул, что пока нет окончательного решения в деле о допинге, спортсмены из России имеют те же права и обязанности, что и все остальные участники Игр.

III зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне завершатся 22 января. В них принимут участие спортсмены от 14 до 18 лет более чем из 70 стран. Они разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта. Россию на соревнованиях представят 106 атлетов.

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