Российская делегация прошла под флагом страны на открытии юношеских Олимпийских игр

Российская делегация под флагом страны приняла участие в церемонии открытия зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне (Швейцария), сообщает ТАСС. На спортсменах были шапки-ушанки в виде кота — одного из двух талисманов национальной команды.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что команде российских спортсменов на юношеской Олимпиаде рады так же, как и любой другой. Он подчеркнул, что пока нет окончательного решения в деле о допинге, спортсмены из России имеют те же права и обязанности, что и все остальные участники Игр.



III зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне завершатся 22 января. В них принимут участие спортсмены от 14 до 18 лет более чем из 70 стран. Они разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта. Россию на соревнованиях представят 106 атлетов.