ВАДА направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта.



Как отмечается на сайте ВАДА, в своём заявлении агентство включило имя ответчика (РУСАДА) и краткое изложение фактов дела. Кроме того, в документах указаны юристы, представляющие интересы Всемирного антидопингового агентства. Среди них — швейцарская фирма Kellerhals Carrard, которая, как отмечается, имеет большой опыт в успешном рассмотрении дел о допинге, в том числе против российских спортсменов.

Согласно процедуре CAS должен назначить независимого арбитра, который будет рассматривать дело.

9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия международному кодексу. РУСАДА не согласилось с решением. Россия обжалует дисквалификацию в CAS.