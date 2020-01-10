Карлсен: я многому научился у Каспарова

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен ответил на вопрос о том, кого считает своим сильнейшим соперником.
«Ответить на вопрос, кто из тех, с кем я играл, был самым сильным, не так уж просто. Я думаю, в историческом контексте это определённо Каспаров. Но я играл с ним после того, как он преодолел свой пик. Думаю, что с Вишванатаном Анандом я играл, когда он был на пике. Вероятно, это был самый сильный игрок, с которым я когда-либо играл. Я многому научился у Каспарова, анализируя его игры, и понял, какой это был сильный игрок, но в тот момент он уже был не в той силе.
Я никогда с ним не обсуждал политику. Всегда было понятно, что мы встречались для тренировок. Думаю, он был доволен, что видел во мне того, с кем можно говорить о шахматах на равных, так что мы не теряли время за разговорами о политике", — приводит слова Карлсена «РБК-Спорт».
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