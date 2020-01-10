Медведеву запечатлели в эффектной поддержке во время ледового шоу Авербуха. Фото

Двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала фотографию, где она запечатлена в эффектной поддержке во время ледового шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».
«Ах, как хочу я просто так взмахнуть руками и очутиться выше всех над облаками», — написала Медведева.
Ранее Медведева провела мастер-класс в парке Горького. В парке собралось немало любителей фигурного катания, решивших поучиться мастерству у Евгении.
С 30 декабря по 7 января Медведева принимала участие в ледовом спектакле «Волшебник из страны Оз», который поставил хореограф Илья Авербух. В представлении «Волшебник страны Оз» спортсменка исполняет роль главной героини — Дороти.
До этого Евгения не сумела завершить выступление на чемпионате России. Она повредила один из коньков и в итоге отказалась от выступления в произвольной программе. Из-за неудачного выступления Медведева не сумела отобраться на чемпионат Европы и чемпионат мира.
Запись доступна на странице Медведевой в «Инстаграме».
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