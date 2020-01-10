В Казани пройдёт этап Мировой серии-2020 по синхронному плаванию

Казань примет апрельский этап Мировой серии по синхронному плаванию в 2020 году. Об этом информирует пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

Российский этап соревнований будет пятым в серии. Соревнования пройдут с 17 по 19 апреля.

Первый этап примет Париж 6-8 марта, второй — Хургада (Египет) 27-29 марта. Третий пройдёт в Александруполисе (Греция) с 3 по 5 апреля, четвёртый — в Будапеште с 10 по 12 апреля. Шестой этап начнётся в Сучжоу (Китай) с 23 по 25 апреля, седьмой — в Мадриде (29-31 мая), восьмой — в Ипсиланти (США) с 12 по 14 июня. Финал состоится в Виндзоре (Канада) с 18 по 20 июня.

Напомним, в 2021 году Казань примет чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, а в 2024-м — по водным видам спорта.