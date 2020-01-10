Бах уверен, что новый глава ВАДА привнесёт новую энергию в борьбу с допингом

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил мнение, что новый президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька привнесёт новую энергию в борьбу с допингом.

Банька был избран новым главой ВАДА в ноябре 2019 года. В должность он вступил 1 января, сменив на этом посту британца Крейга Риди.

«У ВАДА теперь новая команда руководителей во главе с президентом Витольдом Банькой, который сегодня присутствует здесь. Мы с нетерпением ждём возможности начать совместную работу, поскольку вы привнесёте новую энергию и решимость в борьбу с допингом.

Мы также благодарим бывшего президента Крейга Риди, которому пришлось возглавлять ВАДА в наиболее сложные периоды в истории организации. Он встретил эти испытания с большой решимостью и юмором, он сумел удержать корабль в этих бурных водах", — цитирует Баха ТАСС.

9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия международному кодексу. РУСАДА не согласилось с решением и намерено обжаловать дисквалификацию в CAS.