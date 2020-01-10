Двукратная чемпионка ОИ Волосожар рассказала о самом запоминающемся подарке

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар опубликовала пост в «Инстаграме», посвящённый подаркам от поклонников.
«До появления Анжелики мы с Максом часто устраивали фанвстречи с нашими поклонниками. Было очень здорово встретиться вживую и пообщаться. И, конечно, было приятно получить подарки, которые дарились от души.
Особенно запомнился один потрясающий подарок. Он до сих пор висит в нашей спальне. Это две большие чёрно-белые картины, на которых я и Максим изображены отдельно. Их необычность в том, что на моём портрете я состою из тысяч фотографий Максима, а его портрет — из тысячи моих. Это так красиво и романтично.
Ещё один особенный подарок мы получили после рождения Анжелики от японских поклонников. Нам прислали медвежонка в корзинке. У него был сертификат, в котором указано, что вес и рост медвежонка такой же как у Анжелики при рождении. Этот памятный подарок для нашей семьи теперь хранится в детской", — написала Волосожар.
Запись доступна на странице Волосожар в «Инстаграме».
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