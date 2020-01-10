Самодурова исполнила тройной аксель на тренировке. Видео

Чемпионка Европы по фигурному катанию россиянка Софья Самодурова сделала тройной аксель на тренировке. Спортсменка опубликовала видео прыжка на странице в «Инстаграме».



«Самодурова не сможет? Step by step…», — написала Самодурова.

Ранее Самодурова выиграла чемпионат Европы, но в этом сезоне ей не удалось попасть в сборную России на главные старты. Софья выступила на двух этапах серии Гран-при, однако не смогла пробиться в финал.

Оценки Самодуровой оказываются ниже, чем у соперниц, поскольку ведущие спортсменки владеют элементами «ультра-си» — тройным акселем и четверными прыжками. На чемпионате России в Красноярске Софья заняла девятое место.

Видео доступно на странице Самодуровой в «Инстаграме».