Костенюк рассказала о дискриминации мужчин в шахматах

12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк рассказал, в чём видит разницу между мужскими и женскими шахматами.

«Исторически так сложилось, что мужчины сражаются за корону с незапамятных времен, тогда как женщины вышли на арену в эпоху Веры Менчик, а играть против мужчин на профессиональном уровне начали сестры Полгар. То есть значительно позже.



Гонорары в женских шахматах — и, соответственно, уровень спортивной мотивации — ощутимо повысились с приходом к руководству ФИДЕ Кирсана Илюмжинова. Относиться к его персоне можно по-разному, но именно для женских шахмат он сделал очень много. Если сравнивать призовые, например, 20-летней давности и наших дней, разница обнаружится очень приличная. Девочки, делая выбор, теперь ясно понимают, что, посвятив жизнь шахматам, можно реализовать себя не только творчески, но и обеспечить материально. Призовой фонд матча между Цзюй Вэньцзюнь и Горячкиной равен € 500 тысячам, если не ошибаюсь. Если динамика будет поддерживаться, уровень конкуренции продолжит расти.

Шахматы в этом смысле дискриминируют мужчин, как бы смешно это ни звучало: есть женские турниры и турниры, открытые для всех. Соответственно, любая спортсменка имеет выбор: ограничивать себя или расти дальше, поднимая рейтинг в мужских соревнованиях. Мужчинам в женские турниры хода нет. Почему мужчины не поднимают бунт — я прям удивляюсь. Полагаю, со временем разница между мужскими и женскими шахматами сведётся если не на нет, то к минимальным значениям. Спокойной жизни мы мужчин по итогу лишим», — цитирует Костенюк сайт «Матч ТВ».

Вчера, 9 января, Александра Горячкина в четвёртой партии матча за мировую шахматную корону чёрными фигурами уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь. После четырёх партий китайская шахматистка ведёт со счётом 2,5:1,5.