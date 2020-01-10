Скелетонист Третьяков выиграл этап Кубка мира во Франции

Олимпийский чемпион Александр Третьяков одержал победу в соревнованиях скелетонистов на четвёртом этапе Кубка мира, который проходит в Ла Плани (Франция). У Мартинса Дукурса из Латвии Третьяков выиграл обе попытки, что в сумме составило 0,37 секунды. Третье место поделили китаец Ген Венгян и южнокореец Сунбин Юн.
Евгений Рукосуев занял девятое место, призёр Олимпийских игр Никита Трегубов – 11-е.
Ранее в соревнованиях скелетонисток победила призёр Олимпийских игр россиянка Елена Никитина.
Скелетон. Кубок мира. Четвёртый этап. Ла Плань, Франция
Мужчины
1. Александр Третьяков (Россия) – 1.58,90.
2. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.59,27.
3. Ген Венгян (Китай) и Сунбин Юн (Южная Корея) – по 2.00,29…
9. Евгений Рукосуев (Россия) – 2.00,56…
11. Никита Трегубов (Россия) – 2.00,82.
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