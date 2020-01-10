Бывший мировой рекордсмен в марафоне отстранён за нарушение антидопинговых правил

37-летний кенийский марафонец Уилсон Кипсанг Кипротич временно отстранён от соревнований за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).

Бывший мировой рекордсмен в марафоне и бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне подвергся санкциям за неправильную информацию о своем местонахождении и фальсификацию документов, что является нарушением антидопинговых правил World Athletics. Срок отстранения 37-летнего спортсмена отсчитывается с 20 января 2020 года.

Кипсанг Кипротич является победителем Лондонского (2012, 2014), Берлинского (2013), Нью-Йоркского (2014) и Токийского (2017) марафонов. Кроме того, он был призёром Парижского и Франкфуртского марафонов.