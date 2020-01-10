МОК рассматривает возможность пересмотра дел россиян, оправданных перед Играми-2018

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подтвердил, что возглавляемая им организация рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов-участников Игр-2014 в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Пхёнчханом-2018.
Пересмотр дел может быть инициирован в связи с новыми фактами. Так, например, на стороне защиты российских атлетов в CAS выступал бывший сотрудник Московской антидопинговой лаборатории, который оказался причастен к возможным манипуляциям с базой данных, которые ВАДА выявило в 2019 году, а потому он не может считаться свидетелем, заслуживающим доверия.
«Да, мы рассматриваем такую возможность. Мы сотрудничаем с ВАДА по этому вопросу, чтобы понять, какую дополнительную информацию можем ещё получить. Исходя из этого, мы должны будем понять, будет ли у нас юридическая возможность заново открыть эти дела. Но сначала надо получить необходимые данные», — сказал Бах во время пресс-конференции.
Перед стартом Олимпиады-2018 CAS полностью оправдал 28 российских спортсменов, которые были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Апелляции ещё 11 атлетов CAS удовлетворил частично: их олимпийские результаты остались аннулированными, однако пожизненная дисквалификация была отменена.
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