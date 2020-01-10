МОК хочет получить от CAS решение по России, не оставляющее возможности для толкований

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал Спортивный арбитражный суд (CAS) принять «водонепроницаемое» решение в отношении России, чтобы избежать разночтений в преддверии Олимпийских игр в Токио.

Бах отметил, что решение CAS о допинг-скандале в России не должно иметь возможности двойного толкования, чтобы избежать дальнейших правовых проблем и обеспечить ясность участия России в крупных соревнованиях для международных федераций.

«К сожалению, скорость процедуры не в наших руках. Конечно, мы надеемся получить решение как можно скорее, чтобы иметь возможность принять все необходимые меры.

Для МОК и международных федераций важно то, чтобы принятое решение не оставляло места для различных толкований. Это должно быть разумное решение, в результате которого все заинтересованные лица должны знать, что делать, а что — нет.

Когда есть возможность для иного толкования, это обязательно вызовет следующее дело в CAS или потенциальную апелляцию в другие суды. Это приведёт к полной неразберихе и различным толкованиям со стороны разных федераций. Я надеюсь, что CAS справится, и как можно скорее.

МОК очень чётко заявляет о заинтересованности получить такое решение, которое не оставляло бы места для толкования», — приводит слова Баха Inside the Games.