МОК хочет получить от CAS решение по России, не оставляющее возможности для толкований

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал Спортивный арбитражный суд (CAS) принять «водонепроницаемое» решение в отношении России, чтобы избежать разночтений в преддверии Олимпийских игр в Токио.
Бах отметил, что решение CAS о допинг-скандале в России не должно иметь возможности двойного толкования, чтобы избежать дальнейших правовых проблем и обеспечить ясность участия России в крупных соревнованиях для международных федераций.
«К сожалению, скорость процедуры не в наших руках. Конечно, мы надеемся получить решение как можно скорее, чтобы иметь возможность принять все необходимые меры.
Для МОК и международных федераций важно то, чтобы принятое решение не оставляло места для различных толкований. Это должно быть разумное решение, в результате которого все заинтересованные лица должны знать, что делать, а что — нет.
Когда есть возможность для иного толкования, это обязательно вызовет следующее дело в CAS или потенциальную апелляцию в другие суды. Это приведёт к полной неразберихе и различным толкованиям со стороны разных федераций. Я надеюсь, что CAS справится, и как можно скорее.
МОК очень чётко заявляет о заинтересованности получить такое решение, которое не оставляло бы места для толкования», — приводит слова Баха Inside the Games.
- 10 января 2020
-
23:29
-
22:27
-
21:46
-
20:15
-
19:27
-
16:49
-
15:55
-
15:25
-
15:08
-
14:44
-
14:27
-
14:13
-
12:43
-
12:28
-
12:15
-
11:59
-
10:50
-
10:04
-
09:09
- 9 января 2020
-
23:27
-
22:35
-
21:04
-
20:41
-
19:39
-
19:16
-
17:53
-
17:21
-
16:37
-
16:24
-
14:44
-
14:20
-
14:14
-
13:45
-
13:45
-
13:30