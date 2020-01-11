Экс-игрок MLB ударил битой соперника и спровоцировал массовую драку в Венесуэле
Бывший игрок MLB Алекс Ромеро устроил массовую драку на бейсбольном матче в Венесуэле. Увернувшись от мяча, посланного питчером прямо в него, он неожиданно развернулся и несколько раз ударил битой стоящего рядом с ним кетчера.
Одноклубники заступились за пострадавшего, подоспели и партнёры Ромеро. На поле завязалась массовая драка, в результате чего последовало шесть удалений.
Видео доступно на «Чемпионате».
Как сообщает The Sun, конфликт нарастал в ходе матча и драка стала его развязкой. Ранее на поле неоднократно вспыхивали другие потасовки, которые судьям удавалось нейтрализовать.
36-летний Ромеро выступал в MLB в сезоне-2008/2009. Венесуэлец защищал цвета команды «Аризона Даймондбэкс».
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