Экс-игрок MLB ударил битой соперника и спровоцировал массовую драку в Венесуэле

Бывший игрок MLB Алекс Ромеро устроил массовую драку на бейсбольном матче в Венесуэле. Увернувшись от мяча, посланного питчером прямо в него, он неожиданно развернулся и несколько раз ударил битой стоящего рядом с ним кетчера.



Одноклубники заступились за пострадавшего, подоспели и партнёры Ромеро. На поле завязалась массовая драка, в результате чего последовало шесть удалений.

Видео доступно на «Чемпионате».



Как сообщает The Sun, конфликт нарастал в ходе матча и драка стала его развязкой. Ранее на поле неоднократно вспыхивали другие потасовки, которые судьям удавалось нейтрализовать.



36-летний Ромеро выступал в MLB в сезоне-2008/2009. Венесуэлец защищал цвета команды «Аризона Даймондбэкс».