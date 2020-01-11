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Призёр ОИ тяжелоатлетка Каширина включена в пул тестирования на 2020 год

Призёр ОИ тяжелоатлетка Каширина включена в пул тестирования на 2020 год
Другие / Прочие виды спорта 0

Федерация тяжёлой атлетики России на своём официальном сайте представила изменения, произошедшие в национальном регистрируемом пуле тестирования.

Одно из изменений касается Татьяны Кашириной — серебряный призёр Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира снова была включена в пул тестирования. Напомним, в октябре 2019 года она была исключена из пула.

В пул тестируемых спортсменов также вошли: Бабаян Артур, Бочков Родион, Вострикова Мария, Лунин Илья, Мстиева Диана, Соболь Кристина, Чижикова Таисия, Яркин Вячеслав.

Спортсмены, попавшие в международный пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своём местонахождении в систему контроля АДАМС и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.

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