Призёр ОИ тяжелоатлетка Каширина включена в пул тестирования на 2020 год

Федерация тяжёлой атлетики России на своём официальном сайте представила изменения, произошедшие в национальном регистрируемом пуле тестирования.
Одно из изменений касается Татьяны Кашириной — серебряный призёр Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира снова была включена в пул тестирования. Напомним, в октябре 2019 года она была исключена из пула.
В пул тестируемых спортсменов также вошли: Бабаян Артур, Бочков Родион, Вострикова Мария, Лунин Илья, Мстиева Диана, Соболь Кристина, Чижикова Таисия, Яркин Вячеслав.
Спортсмены, попавшие в международный пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своём местонахождении в систему контроля АДАМС и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.
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