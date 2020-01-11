Устюгов: переболел, поэтому не смогу приехать в Нове-Место

Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов, ранее занявший второе место на многодневке «Тур де Ски», рассказал о самочувствии, а также поделился дальнейшими планами.
«Маленько переболел. Сегодня сделал первую тренировку, получил огромное удовольствие. Плюс в том, что я отдохнул от лыж, перегрузился, проанализировал всё что было на «Тур де Ски». Минус в том, что не смогу приехать в Нове-Место. Буду готовиться уже к Оберстдорфу», – сказал Устюгов в видеоролике, которое опубликовал в «Инстаграме».
Напомним, у мужчин по призовым за сезон лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо ($ 93 тыс.). Россиянин Александр Большунов, впервые в карьере выигравший «Тур де Ски», заработал $ 88 тыс. Устюгов получил на счёт около $ 71 тыс.
Видео доступно на странице Устюгова в «Инстаграме».
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