Устюгов: переболел, поэтому не смогу приехать в Нове-Место

Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов, ранее занявший второе место на многодневке «Тур де Ски», рассказал о самочувствии, а также поделился дальнейшими планами.

«Маленько переболел. Сегодня сделал первую тренировку, получил огромное удовольствие. Плюс в том, что я отдохнул от лыж, перегрузился, проанализировал всё что было на «Тур де Ски». Минус в том, что не смогу приехать в Нове-Место. Буду готовиться уже к Оберстдорфу», – сказал Устюгов в видеоролике, которое опубликовал в «Инстаграме».

Напомним, у мужчин по призовым за сезон лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо ($ 93 тыс.). Россиянин Александр Большунов, впервые в карьере выигравший «Тур де Ски», заработал $ 88 тыс. Устюгов получил на счёт около $ 71 тыс.

Видео доступно на странице Устюгова в «Инстаграме».

Устюгов: я боюсь Йохауг