Конькобежка Фаткулина одержала победу на дистанции 500 м на ЧЕ в Херенвене
Россиянка Ольга Фаткулина заняла первое место в забеге на дистанции 500 м на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в Херенвене (Нидерланды).
Второй стала представительница Австрии Ванесса Херцог. Призовую тройку замкнула россиянка Ангелина Голикова.
Вчера, 10 января, российские конькобежцы завоевали пять медалей в первый день чемпионата Европы. Отечественные спортсмены первенствовали в командном спринте как среди женщин, так и среди мужчин. Чемпионами Европы стали Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков.
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