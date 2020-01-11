Конькобежка Фаткулина одержала победу на дистанции 500 м на ЧЕ в Херенвене

Россиянка Ольга Фаткулина заняла первое место в забеге на дистанции 500 м на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в Херенвене (Нидерланды).

Второй стала представительница Австрии Ванесса Херцог. Призовую тройку замкнула россиянка Ангелина Голикова.

Вчера, 10 января, российские конькобежцы завоевали пять медалей в первый день чемпионата Европы. Отечественные спортсмены первенствовали в командном спринте как среди женщин, так и среди мужчин. Чемпионами Европы стали Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков.