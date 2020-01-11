Саночники Денисьев и Антонов выиграли бронзу на этапе Кубка мира в Германии

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов стали бронзовыми призёрами четвёртого этапа Кубка мира по санному спорту в соревнованиях двоек. Четвёртое место занял ещё один российский экипаж — Всеволод Кашкин и Константин Коршунов.

Победу на этапе в Альтенберге (Германия) одержали австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер, серебряными призёрами стали немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен.

В одноместных санях лучший из россиян Семён Павличенко стал пятым, Роман Репилов замкнул топ-10. Первенствовал австриец Давид Гляршер.

Санный спорт. Кубок мира. Четвёртый этап. Альтенберг, Германия

Мужчины. Двойки

1. Томас Штой/Лоренц Коллер (Австрия) – 1.23,779.

2. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) – 1.24,007.

3. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) – 1.24,060.

4. Всеволод Кашкин/Константин Коршунов (Россия) – 1.24,150.

Одноместные сани

1. Давид Гляршер (Австрия) – 1.48,150.

2. Доминик Фишналлер (Италия) – 1.48,383.

3. Феликс Лох (Германия) – 1.48,420…

5. Семён Павличенко (Россия) – 1.48,530…

10. Роман Репилов (Россия) – 1.48,839.

11. Максим Аравин (Россия) – 1.49,069…

16. Степан Фёдоров (Россия) – 1.49,307…

20. Александр Горбацевич (Россия) – 1.49,453.