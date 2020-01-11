Саночники Денисьев и Антонов выиграли бронзу на этапе Кубка мира в Германии

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов стали бронзовыми призёрами четвёртого этапа Кубка мира по санному спорту в соревнованиях двоек. Четвёртое место занял ещё один российский экипаж — Всеволод Кашкин и Константин Коршунов.
Победу на этапе в Альтенберге (Германия) одержали австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер, серебряными призёрами стали немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен.
В одноместных санях лучший из россиян Семён Павличенко стал пятым, Роман Репилов замкнул топ-10. Первенствовал австриец Давид Гляршер.
Санный спорт. Кубок мира. Четвёртый этап. Альтенберг, Германия
Мужчины. Двойки
1. Томас Штой/Лоренц Коллер (Австрия) – 1.23,779.
2. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) – 1.24,007.
3. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) – 1.24,060.
4. Всеволод Кашкин/Константин Коршунов (Россия) – 1.24,150.
Одноместные сани
1. Давид Гляршер (Австрия) – 1.48,150.
2. Доминик Фишналлер (Италия) – 1.48,383.
3. Феликс Лох (Германия) – 1.48,420…
5. Семён Павличенко (Россия) – 1.48,530…
10. Роман Репилов (Россия) – 1.48,839.
11. Максим Аравин (Россия) – 1.49,069…
16. Степан Фёдоров (Россия) – 1.49,307…
20. Александр Горбацевич (Россия) – 1.49,453.
- 11 января 2020
-
18:22
-
17:32
-
17:09
-
16:59
-
16:10
-
12:30
-
12:02
-
11:02
-
00:49
- 10 января 2020
-
23:29
-
22:27
-
21:46
-
20:15
-
19:27
-
16:49
-
15:55
-
15:25
-
15:08
-
14:44
-
14:27
-
14:13
-
12:43
-
12:28
-
12:15
-
11:59
-
10:50
-
10:04
-
09:09
- 9 января 2020
-
23:27
-
22:35
-
21:04
-
20:41
-
19:39
-
19:16
-
17:53