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Саночники Денисьев и Антонов выиграли бронзу на этапе Кубка мира в Германии

Саночники Денисьев и Антонов выиграли бронзу на этапе Кубка мира в Германии
Другие / Прочие виды спорта 0

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов стали бронзовыми призёрами четвёртого этапа Кубка мира по санному спорту в соревнованиях двоек. Четвёртое место занял ещё один российский экипаж — Всеволод Кашкин и Константин Коршунов.

Победу на этапе в Альтенберге (Германия) одержали австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер, серебряными призёрами стали немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен.

В одноместных санях лучший из россиян Семён Павличенко стал пятым, Роман Репилов замкнул топ-10. Первенствовал австриец Давид Гляршер.

Санный спорт. Кубок мира. Четвёртый этап. Альтенберг, Германия
Мужчины. Двойки

1. Томас Штой/Лоренц Коллер (Австрия) – 1.23,779.
2. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) – 1.24,007.
3. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) – 1.24,060.
4. Всеволод Кашкин/Константин Коршунов (Россия) – 1.24,150.

Одноместные сани

1. Давид Гляршер (Австрия) – 1.48,150.
2. Доминик Фишналлер (Италия) – 1.48,383.
3. Феликс Лох (Германия) – 1.48,420…
5. Семён Павличенко (Россия) – 1.48,530…
10. Роман Репилов (Россия) – 1.48,839.
11. Максим Аравин (Россия) – 1.49,069…
16. Степан Фёдоров (Россия) – 1.49,307…
20. Александр Горбацевич (Россия) – 1.49,453.

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