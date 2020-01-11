Элитные лыжники из Италии и Франции столкнулись и стали выяснять отношения на трассе

Спринтерская гонка на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене для главного фаворита – итальянца Федерико Пеллегрино — завершилась ещё в четвертьфинале, и отнюдь не по его вине.

В отсутствие лидера спринтерского зачёта норвежца Йоханнеса Клебо Пеллегрино, идущий третьим, рассчитывал на победу, но всё испортил француз Ришар Жуве.

На последнем повороте Жуве занял место за Пеллегрино. Резко повернув, француз наехал на итальянца и сбил его. В падении Пеллегрино зацепил ещё и швейцарца Йовиана Хедигера. Итальянец начал негодовать и жестикулировать ещё на трассе, но был не в силах ничего изменить. После финиша Пеллегрино жёстко побеседовал с соперником.

Падение и связанная с ним задержка лишили итальянца даже шанса выйти в полуфинал лаки лузером. Расстроенный испорченной гонкой Пеллегрино — только 27-й из 30 четвертьфиналистов. Жуве – 22-й.