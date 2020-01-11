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Соболев первенствовал в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Скуоле

Соболев первенствовал в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Скуоле
Другие / Прочие виды спорта 0

Российский сноубордист Андрей Соболев одержал победу в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Скуоле (Швейцария). В финальном заезде Соболев опередил австрийца Бенжамина Карла. Бронзовым призером стал поляк Оскар Квятковский, победивший в малом финале швейцарца Дарио Кавицеля.

Россиянин Дмитрий Карлагачев завершил борьбу в 1/8 финала, проиграв в заезде Соболеву.

В соревнованиях женщин россиянки Софья Надыршина и Милена Быкова завоевали серебро и бронзу
Надыршина в полуфинале была быстрее Быковой, но в решающем заезде за золото уступила немке Рамоне Хофмайстер. Быкова в малом финале за бронзу опередила другую представительницу Германии Мелани Хохрайтер.

Россиянки Наталья Соболева и Елизавета Салихова завершили борьбу на стадии 1/8 финала. Обе уступили финалисткам. Соболева — Надыршиной, Салихова — Хофмайстер.

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