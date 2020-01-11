Горячкина сравняла счёт в матче с Цзюй Вэньцзюнь за титул чемпионки мира по шахматам

В Шанхае (Китай) состоялась пятая партия матча за мировую шахматную корону среди женщин между действующей чемпионкой Цзюй Вэньцзюнь из Китая и россиянкой Александрой Горячкиной.
Игравшей белыми российской шахматистке удалось сломить упорное сопротивление соперницы и отпраздновать победу на 51-м ходу. Таким образом, Горячкина сравняла счёт в матче — 2,5:2,5.
Напомним, первые три партии шахматистки свели вничью, четвёртую белыми фигурами выиграла китаянка.
Шестая партия матча состоится 12 января. Белые фигуры будут у Цзюй Вэньцзюнь. Это будет заключительная партия первой части матча, которая проходит в Шанхае. Далее соперницы продолжат игру во Владивостоке, этот этап будет проходить с 16 по 24 января. В общей сложности им предстоит сыграть 12 партий. Если по итогам не будет выявлен победитель, то шахматистки сыграют тай-брейк.
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