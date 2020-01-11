Туктамышева — о выученном четверном прыжке: и где же раньше была эта Лиза?

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева, рассказала о четверном тулупе, который выучила в 23 года за 10 дней после Гран-при Китая и впервые прыгнула в официальных соревнованиях на чемпионате России в Красноярске.



«Блин, это было так круто! Я уже до этого в голове представляла, каково это прыгнуть четверной, воображала, что уже его сделала. И когда прыгнула, то сначала… Это даже не передать словами — мурашки побежали. Думаю: «Господи, это случилось!». Ведь я выучила этот четверной не за год или два — за 10 дней! И где же раньше была эта Лиза? Почему раньше не делала? Наверное, поэтому моя карьера такая долгая, что не сразу раскрываюсь — немного тугодум…

То, что четверной получился, стало для меня самой шагом вперёд. И я на самом деле безмерно благодарна Алексею Николаевичу, что он спокойно, грамотно всё разложил, подсказал правильные вещи. Он гениальный тренер, видит ошибку, говорит, как исправить. Я делаю, и сразу становится легче.

Если четверной тулуп натренировать и поймать стабильные ощущения, то при его исполнении сил прикладывается не намного больше, чем когда прыгаешь тройной аксель. Четверной тулуп даже легче в какой-то степени, потому что более «управляемый». Допустим, на аксель не так вылетел — и всё, провал. А четверной можно немножко подправить, потому что на него заход другой. Если четверной я «поймала», то на тренировках могу уже стабильно его делать раз за разом. «Поймала» — и всё. Просто в стрессовой ситуации, когда я впервые пошла на него на чемпионате России и оставалась одна минута, а я только начала разминать четверной, то поняла – блин, не до конца я как-то всё продумала, просто не успела подготовиться.

Не хватало времени, чтобы накатать программу — с четверным и с тройным акселем. Очень мало, даже критически мало… И уже в Красноярске решила: пойду ва-банк, терять нечего, пойду и попробую… И пусть не всё получилось, как хотела, всё равно это хороший опыт. И как раз тот старт, чтобы пробовать», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба ФФККР.