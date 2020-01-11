Туктамышева: смысл кататься с тройными, если заранее знаешь, что не выиграешь?

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что помогло ей выучить четверной тулуп в 23 года.

«Почему Алексей Николаевич Мишин взял меня к себе в группу? У меня были прыжки. Он видел высокий прыжок, какой был у меня с детства. Это моя фишка — прыжки. И хотя сейчас я «воплощение зрелого женского фигурного катания», у меня есть способность прыгать. Мышцы сильные, взрывные, и это помогает. Не знаю, насколько мой пример вдохновит других спортсменок и пойдут ли Марайя Белл или Брадди Теннелл на такой шаг. Просто они выше, у них другой склад. Мне помогло, что я маленькая. У меня есть формы, я не худенькая девочка, но рост всё равно имеет значение. Думаю, это тоже помогло выучить четверной.

Просто стала стабильнее в тренировках. Когда усложняешься, более простые вещи даются легче. Начинаешь разучивать тройные аксели, четверные и не так много ошибаешься на тройных прыжках. При этом, самое важное, понимаешь, что становишься лучшей версией себя, лучше той, кем была год, два года назад…

Если в целом говорить об усложнении программ, тут большую роль сыграла конкуренция. Все спортсмены хотят быть конкурентоспособными, лидерами. И если сегодня хочешь оставаться конкурентоспособной, то надо прыгать четверные. Все прекрасно понимают: даже если фигуристка гениально катает программу, но эта программа с тройными прыжками, то другая девочка, с двумя четверными, её обойдёт. И получается довольно большой разрыв между тем, кто сделал скачок вперёд, освоил и прыгает четверные, и тем, кто остался с тройными. Если только не рассчитывать на ошибки и падения с четверных. Поэтому все и хотят учить более сложные прыжки: какой смысл кататься с тройными, если заранее знаешь, что не выиграешь?» — приводит слова Туктамышевой пресс-служба ФФККР.