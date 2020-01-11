Рапиристка Дериглазова выиграла этап Кубка мира в Катовице

Российская рапиристка Инна Дериглазова стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию в Катовице (Польша). В финале олимпийская чемпионка оказалась сильнее итальянки Камиллы Манчини, выиграв поединок со счётом 15:11. Бронзовыми призёрами стали американка Ли Кифер и француженка Ясаоре Тибу.
Анастасия Иванова завершила борьбу за медали в 1/8 финала, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина – в 1/16.
Рапирист Алексей Черемисинов стал бронзовым призёром этапа Кубка мира в Париже, уступив в полуфинале итальянцу Даниэле Гароццо со счётом 11:15. В финале Гароццо проиграл американцу Нику Иткину — 9:15. Ещё одна бронзовая медаль досталась французу Энцо Лефору.
Отметим, что в четвертьфинале Черемисинов одержал победу над соотечественником, Антоном Бородачёвым, — 15:14.
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