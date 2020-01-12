Кулижников: не верю, что когда-либо попаду на Олимпиаду

Многократный чемпион мира, российский конькобежец Павел Кулижников не знает, чем обернутся для российских спортсменов очередные санкции ВАДА, но при этом уже не верит, что однажды выступит на Олимпийских играх, так как в его прошлом есть отстранения за допинг.

«Прошла новость. Ещё ничего не ясно и никто не знает, как это будет. Пока никак к этому не отношусь отстранению России на 4 года, потому что не знаю, что из этого последует. Когда станут известны следствия, буду рассуждать и думать, пока же ничего непонятно. Будут суды какие-то, что-то ещё. Политика это, мне кажется, что всё это политика. Я не силён в ней, но нас все бьют-бьют, и не знаешь, как от этого отбиться. Не знаю, что они хотят. Наверное, мы так и будем лет 10 еще, может, и больше…

Я уже вообще не верю, что когда-либо попаду на Олимпиаду. У меня нет даже цели туда попасть. У меня есть все медали, кроме олимпийской. Любая олимпийская медаль будет для меня невероятной, это будет счастье. Но я не верю, что попаду на Игры. Потому что у меня прошлое было — энергетический напиток, который у меня находили в 17 лет. Но это не стероиды или что-то такое, это просто энергетический напиток, который содержит какую-то субстанцию. Теперь доказываю-доказываю – каждый день прохожу допинг-контроль. Но, видимо, всё равно этого мало.

Какая реакция в России на решение ВАДА? Сначала паника какая-то, а потом как у меня. Никто ничего не понял. Ждём, что будет дальше. С 15-го года находимся в этом состоянии. Я в 14-м году вышел только на взрослый уровень, и тогда это уже началось и продолжается по сей день.

Отношение соперников? Не замечаю, что оно меняется. Нас любят и уважают. Мы даём интервью, много рассказываем. Может, кто-то против, кто не углубляется в ситуацию, но большинство поддерживают, понимают. 95 процентов положительное отношение к нам», – приводит слова Кулижникова NOS.nl.