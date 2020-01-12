Загитова, Трусова, Косторная и Щербакова позировали в эффектных нарядах на фотосессии
Российские фигуристки Алина Загитова, Алёна Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова поучавстовали в совместной фотосессии.
Девушки позировали в эффектных нарядах.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» teamzagitova.
Напомним, Алёна Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова вошли в состав национальной команды России на чемпионат Европы, который пройдёт с 20 по 26 января 2020 года в Граце, Австрия.
Алина Загитова в свою очередь 13 декабря в прямом эфире объявила о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.
Загитова с сестрой исполнила зажигательный танец под «Макарену». Видео
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