Загитова, Трусова, Косторная и Щербакова позировали в эффектных нарядах на фотосессии

Российские фигуристки Алина Загитова, Алёна Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова поучавстовали в совместной фотосессии.

Девушки позировали в эффектных нарядах.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» teamzagitova.

Напомним, Алёна Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова вошли в состав национальной команды России на чемпионат Европы, который пройдёт с 20 по 26 января 2020 года в Граце, Австрия.

Алина Загитова в свою очередь 13 декабря в прямом эфире объявила о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.