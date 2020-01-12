Фигуристка Попова – о развязавшемся шнурке у партнёра: вся жизнь перед глазами пролетела

Фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, рассказала про инцидент, который случился в этом сезоне на мемориале Ондрея Непелы, когда у её партнёра развязался шнурок во время проката.

«По идее, рефери должен был засвистеть. Если бы он остановил прокат, у нас получилось бы 5 баллов дедакшена, но мы бы завязали шнурки и дальше доехали программу чисто. А рефери не свистел, и мы катались дальше с развязанным шнурком. Конечно, качество элементов от этого пострадало.



В паре почти невозможно кататься на одном ботинке, особенно если проблема у мальчика. Когда Серёжа меня поднимал в последнюю поддержку… Я ничего не говорила, потому что за минуту до этого Анжелика Крылова крикнула ему: «Останавливайся! Остановись!» Он выругался, и мы продолжили. Так вот когда он поднимал меня в последнюю поддержку, я понимала, что настроение у человека явно не то, чтобы что-то ему говорить под руку, типа: «А может, не будем её делать?». У меня тогда просто вся жизнь перед глазами пролетела.



Потом мы, конечно, поговорили, что это было не особо верное решение. Он брал большую ответственность на себя в элементе, где я ничего не могла бы исправить. Сергей ростом 190 сантиметров. Плюс коньки. Падение с такой высоты и из того положения, в котором я стою без возможности подстраховать себя даже руками, могло закончиться чем угодно.



Тяжёлый выдался старт, потом мы ещё оба упали в конце программы. Горький опыт, бестолковый донельзя. До сих пор не понимаю, как так вышло, Серёжа всегда заклеивает шнурки скотчем, но именно в Братиславе почему-то этого не сделал.



Кстати, один из тех моментов, когда хочется разве что коньком по голове партнёру постучать. Но вместо этого подходишь и говоришь: «Нормально. В следующий раз завяжем шнурки вместе», — приводит слова Поповой „Матч ТВ“.



Напомним, пара пропустила чемпионат России в Красноярске.