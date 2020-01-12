Фигуристка Попова ответила хореографу группы Тутберидзе, критиковавшему Туктамышеву

Фигуристка Бетина Попова заступилась за подругу Елизавету Туктамышеву, которую за номер с раздеванием раскритиковал хореограф Алексей Железняков, работающий с группой Этери Тутберидзе.

По мнению Железнякова, чемпионка мира и Европы 2015 года «хорошо хайпанула». Кроме того, он подчеркнул, что «везде должна быть мера, культуру и эстетику никто не отменял».

«Культура и эстетика в постановках… Давайте же поговорим о самой субъективной части фигурного катания. Когда пытаешься найти соринку в глазу другого, а бревна в своем не замечаешь», — написала Попова в своём «Инстаграме».

Туктамышева заняла четвёртое место на чемпионате России в Красноярске. Ученица Алексея Мишина рискнула и впервые исполнила на официальных соревнованиях четверной тулуп, но неудачно. Несмотря на это, она смогла отобраться в сборную России на европейское первенство в Граце (Австрия), где будет запасной.