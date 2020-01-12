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Гроссмейстер Карякин: пик карьеры уже пройден? Люблю, когда так говорят

Гроссмейстер Карякин: пик карьеры уже пройден? Люблю, когда так говорят
Другие / Шахматы 0

Сегодня, 12 января, российскому гроссмейстеру Сергею Карякину исполнилось 30 лет. В день рождения он рассказал, в чём черпает мотивацию.

«Доволен тем, чего удалось достигнуть. Другое дело, что хочется идти дальше и прогрессировать. Пик карьеры уже пройден? Люблю, когда так говорят. Меня это очень сильно мотивирует. Когда все молчат или говорят, что всё хорошо, я могу расслабиться. Такое уже было, когда в конце 1014 года я занял последнее место на чемпионате России. Это был чудовищный результат, меня все «похоронили». Но потом были два лучших года в жизни, когда дошёл до матча за звание лучшего в мире», — сказал Карякин в эфире «Матч ТВ».

Сергей — чемпион мира по рапиду (2012) и блицу (2016). В 2016 году в матче за мировую шахматную корону он уступил норвежцу Магнусу Карлсену на тай-брейке.

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