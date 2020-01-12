Фигуристы Панфилова и Рылов выиграли золото юношеской Олимпиады
Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария). По сумме двух прокатов они получили от судей оценку 199,21 балла.
Серебряные награды достались российской паре Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (175,42). На третью ступень пьедестала почёта поднялись представители Грузии Алина Бутаева и Лука Берулава (157,29).
Фигурное катание. Юношеские Олимпийские игры. Лозанна, Швейцария
Спортивные пары. Результаты после короткой и произвольной программ
1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 199,21
2. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) — 175,42
3. Алина Бутаева/Лука Берулава (Грузия) — 157,29.
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