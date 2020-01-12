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Шведки победили в командном лыжном спринте в Дрездене, россиянки — вне топ-5

Шведки победили в командном лыжном спринте в Дрездене, россиянки — вне топ-5
Другие / Лыжный спорт 0

Шведки Мая Дальквист и Линн Сван одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). В финале они пробежали дистанцию за 15 минут 43,7 секунды.

Второе место заняли представительницы Швейцарии Лаурин ван дер Графф и Надине Фендрих (+0,09), третьими стали спортсменки из второй сборной Швеции Эвелина Сеттлин и Линн Сёмскар (+3,27).

Российские команды (Нина Дуботкина/Христина Мацокина и Евгения Шаповалова/Наталья Матвеева) заняли шестое и девятое место соответственно.

Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден, Германия
Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал

1. Швеция-1 (Мая Дальквист/Линн Сван) — 15.43,70
2. Швейцария (Лаурин ван дер Графф/Надине Фендрих) — +0,09
3. Швеция-2 (Эвелина Сеттлин/Линн Сёмскар) — +3,27
4. Норвегия (Юлье Мюре/Майкен Касперсен Фалла) — +3,58

6. Нина Дуботкина/Христина Мацокина (Россия) — +9,13

8. Евгения Шаповалова/Наталья Матвеева (Россия) — + 12,89.

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