Шведки победили в командном лыжном спринте в Дрездене, россиянки — вне топ-5

Шведки Мая Дальквист и Линн Сван одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). В финале они пробежали дистанцию за 15 минут 43,7 секунды.
Второе место заняли представительницы Швейцарии Лаурин ван дер Графф и Надине Фендрих (+0,09), третьими стали спортсменки из второй сборной Швеции Эвелина Сеттлин и Линн Сёмскар (+3,27).
Российские команды (Нина Дуботкина/Христина Мацокина и Евгения Шаповалова/Наталья Матвеева) заняли шестое и девятое место соответственно.
Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден, Германия
Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
1. Швеция-1 (Мая Дальквист/Линн Сван) — 15.43,70
2. Швейцария (Лаурин ван дер Графф/Надине Фендрих) — +0,09
3. Швеция-2 (Эвелина Сеттлин/Линн Сёмскар) — +3,27
4. Норвегия (Юлье Мюре/Майкен Касперсен Фалла) — +3,58
…
6. Нина Дуботкина/Христина Мацокина (Россия) — +9,13
…
8. Евгения Шаповалова/Наталья Матвеева (Россия) — + 12,89.
- 12 января 2020
-
16:39
-
16:23
-
16:03
-
15:52
-
14:08
-
13:30
-
11:34
-
10:58
-
10:28
-
09:40
-
04:09
-
02:31
-
00:24
-
00:15
- 11 января 2020
-
23:41
-
23:17
-
23:15
-
22:24
-
21:50
-
21:16
-
20:50
-
20:30
-
19:34
-
19:23
-
19:18
-
18:33
-
18:22
-
17:32
-
17:09
-
16:59
-
16:10
-
12:30
-
12:02
-
11:02
-
00:49