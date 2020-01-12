Шведки победили в командном лыжном спринте в Дрездене, россиянки — вне топ-5

Шведки Мая Дальквист и Линн Сван одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). В финале они пробежали дистанцию за 15 минут 43,7 секунды.



Второе место заняли представительницы Швейцарии Лаурин ван дер Графф и Надине Фендрих (+0,09), третьими стали спортсменки из второй сборной Швеции Эвелина Сеттлин и Линн Сёмскар (+3,27).



Российские команды (Нина Дуботкина/Христина Мацокина и Евгения Шаповалова/Наталья Матвеева) заняли шестое и девятое место соответственно.



Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден, Германия

Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал



1. Швеция-1 (Мая Дальквист/Линн Сван) — 15.43,70

2. Швейцария (Лаурин ван дер Графф/Надине Фендрих) — +0,09

3. Швеция-2 (Эвелина Сеттлин/Линн Сёмскар) — +3,27

4. Норвегия (Юлье Мюре/Майкен Касперсен Фалла) — +3,58

…

6. Нина Дуботкина/Христина Мацокина (Россия) — +9,13

…

8. Евгения Шаповалова/Наталья Матвеева (Россия) — + 12,89.