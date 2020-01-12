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Французы победили в командном лыжном спринте в Дрездене, Ретивых и Краснов — третьи

Французы победили в командном лыжном спринте в Дрездене, Ретивых и Краснов — третьи
Другие / Лыжный спорт 0

Французы Рено Же и Лука Шанава одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). В финале они пробежали дистанцию за 14 минут 30,66 секунды.

Второе место заняли представители Швеции Маркус Грате и Йохан Хагстрём, проигравшие лидерам 0,09 секунды, третьими стали представители России Андрей Краснов и Глеб Ретивых (+0,18).

Ещё одна российская команда (Александр Терентьев и Андрей Собакарёв) не смогла пробиться в финал, показав в 1/2 финала 22-е время.

Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден, Германия
Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал

1. Франция-1 (Рено Же/Лука Шанава) — 14.30,66
2. Швеция-1 (Маркус Грате/Йохан Хагстрём) — +0,09
3. Россия-1 (Андрей Краснов/Глеб Ретивых) — +0,18
4. Норвегия-1 (Ховард Солос Тёугбёль/Синдре Бьёрнестад Скар) — +0,56.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Этап 6, Дрезден, Германия
Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
12 января 2020, воскресенье. 15:55 МСК
Окончено
1
Франция
14:30.66
2
Швеция
+0.09
3
Россия
+0.18
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