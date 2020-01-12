Французы победили в командном лыжном спринте в Дрездене, Ретивых и Краснов — третьи

Французы Рено Же и Лука Шанава одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). В финале они пробежали дистанцию за 14 минут 30,66 секунды.



Второе место заняли представители Швеции Маркус Грате и Йохан Хагстрём, проигравшие лидерам 0,09 секунды, третьими стали представители России Андрей Краснов и Глеб Ретивых (+0,18).



Ещё одна российская команда (Александр Терентьев и Андрей Собакарёв) не смогла пробиться в финал, показав в 1/2 финала 22-е время.



Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден, Германия

Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал



1. Франция-1 (Рено Же/Лука Шанава) — 14.30,66

2. Швеция-1 (Маркус Грате/Йохан Хагстрём) — +0,09

3. Россия-1 (Андрей Краснов/Глеб Ретивых) — +0,18

4. Норвегия-1 (Ховард Солос Тёугбёль/Синдре Бьёрнестад Скар) — +0,56.