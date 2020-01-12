Французы победили в командном лыжном спринте в Дрездене, Ретивых и Краснов — третьи

Французы Рено Же и Лука Шанава одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). В финале они пробежали дистанцию за 14 минут 30,66 секунды.
Второе место заняли представители Швеции Маркус Грате и Йохан Хагстрём, проигравшие лидерам 0,09 секунды, третьими стали представители России Андрей Краснов и Глеб Ретивых (+0,18).
Ещё одна российская команда (Александр Терентьев и Андрей Собакарёв) не смогла пробиться в финал, показав в 1/2 финала 22-е время.
Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден, Германия
Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
1. Франция-1 (Рено Же/Лука Шанава) — 14.30,66
2. Швеция-1 (Маркус Грате/Йохан Хагстрём) — +0,09
3. Россия-1 (Андрей Краснов/Глеб Ретивых) — +0,18
4. Норвегия-1 (Ховард Солос Тёугбёль/Синдре Бьёрнестад Скар) — +0,56.
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