Горячкина и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в шестой партии за титул чемпионки мира
В Шанхае (Китай) завершилась шестая партия матча за мировую шахматную корону среди женщин между действующей чемпионкой китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной. Участницам не удалось выявить победителя.
Российская шахматистка играла чёрными фигурами. Противостояние завершилось ничьей после 105-го хода. Общий счёт в матче стал 3-3.
Напомним, шахматистки по разу обменялись победами, ещё 4 партии закончились вничью.
Матч за женскую мировую шахматную корону состоит из 12 партий. Согласно регламенту они пройдут с 5 по 24 января. Первые 6 были сыграны в Шанхае. Теперь спортсменки переедут в Россию. С 16 по 24 января во Владивостоке им предстоит провести заключительные партии в споре за чемпионский титул.
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