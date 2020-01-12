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Конькобежки Качанова и Шихова – призёры чемпионата Европы на дистанции 1000 м

Конькобежки Качанова и Шихова – призёры чемпионата Европы на дистанции 1000 м
Другие / Конькобежный спорт 0

Россиянки Дарья Качанова и Екатерина Шихова стали призёрами чемпионата Европы по конькобежному спорту, который проходит в Херенвене (Нидерланды) на дистанции 1000 м. Победу одержала голландка Ютта Лирдам.

В командных гонках сборные России завоевали серебряные медали, уступив спортсменам из Нидерландов. В женской команде бежали Шихова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова, в состав мужской сборной вошли Денис Юсков, Александр Румянцев, Данила Семериков.

Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен, Нидерланды
Женщины. 1000 м

1. Ютта Лирдам (Нидерланды) – 1.13,67.
2. Дарья Качанова (Россия) – 1.13,90.
3. Екатерина Шихова (Россия) – 1.14,48…
6. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.15,20.

Командная гонка

1. Нидерланды – 2.57,98.
2. Россия – 2.59,04.
3. Беларусь – 3.05,47.

Мужчины. Командная гонка

1. Нидерланды – 3.40,63.
2. Россия – 3.42,48.
3. Норвегия – 3.43,39.

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