Конькобежки Качанова и Шихова – призёры чемпионата Европы на дистанции 1000 м

Россиянки Дарья Качанова и Екатерина Шихова стали призёрами чемпионата Европы по конькобежному спорту, который проходит в Херенвене (Нидерланды) на дистанции 1000 м. Победу одержала голландка Ютта Лирдам.

В командных гонках сборные России завоевали серебряные медали, уступив спортсменам из Нидерландов. В женской команде бежали Шихова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова, в состав мужской сборной вошли Денис Юсков, Александр Румянцев, Данила Семериков.

Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен, Нидерланды

Женщины. 1000 м

1. Ютта Лирдам (Нидерланды) – 1.13,67.

2. Дарья Качанова (Россия) – 1.13,90.

3. Екатерина Шихова (Россия) – 1.14,48…

6. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.15,20.

Командная гонка

1. Нидерланды – 2.57,98.

2. Россия – 2.59,04.

3. Беларусь – 3.05,47.

Мужчины. Командная гонка

1. Нидерланды – 3.40,63.

2. Россия – 3.42,48.

3. Норвегия – 3.43,39.