Фигуристы Мозалёв и Самсонов стали призёрами юношеской Олимпиады

Японский фигурист Юма Кагияма одержал победу на юношеских Олимпийских играх, по сумме двух программ опередив соперников из России Андрея Мозалёва и Даниила Самсонова.

Шедший третьим после короткой программы японец наиболее чисто из всех претендентов на награды откатал произвольную программу. Мозалёв дважды ошибся на тройном акселе, упав с сольного прыжка. Тот же прыжок не задался и у Самсонова. Сначала он сделал «бабочку», а потом упал. Отметим, что Кагияма и Мозалёв по два раза чисто исполнили четверной тулуп (сольно и в каскаде), а Самсонов – четверной лутц с недокрутом.

Юношеская олимпиада. Фигурное катание

Мужчины

1. Юма Кагияма (Япония) – 239,17.

2. Андрей Мозалёв (Россия) – 237,94.

3. Даниил Самсонов (Россия) – 215,21.