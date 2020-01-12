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Фигуристы Мозалёв и Самсонов стали призёрами юношеской Олимпиады

Фигуристы Мозалёв и Самсонов стали призёрами юношеской Олимпиады
Другие / Фигурное катание 0

Японский фигурист Юма Кагияма одержал победу на юношеских Олимпийских играх, по сумме двух программ опередив соперников из России Андрея Мозалёва и Даниила Самсонова.

Шедший третьим после короткой программы японец наиболее чисто из всех претендентов на награды откатал произвольную программу. Мозалёв дважды ошибся на тройном акселе, упав с сольного прыжка. Тот же прыжок не задался и у Самсонова. Сначала он сделал «бабочку», а потом упал. Отметим, что Кагияма и Мозалёв по два раза чисто исполнили четверной тулуп (сольно и в каскаде), а Самсонов – четверной лутц с недокрутом.

Юношеская олимпиада. Фигурное катание
Мужчины

1. Юма Кагияма (Япония) – 239,17.
2. Андрей Мозалёв (Россия) – 237,94.
3. Даниил Самсонов (Россия) – 215,21.

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