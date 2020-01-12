Конькобежец Семериков стал бронзовым призёром масс-старта на ЧЕ

Чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Херенвене (Нидерланды) завершился масс-стартами.

В мужском забеге победил бельгиец Барт Свингс, вторым финишировал Арьян Стретинга, бронзовым призёром стал россиянин Данила Семериков. Руслан Захаров показал пятый результат.

В женском масс-старте первенствовала голландка Ирэн Шутен. Призёрами стали итальянка Франческа Лолобриджида и голландка Мелисса Вифье. Россиянка Елизавета Казелина стала четвёртой.

Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен, Нидерланды

Мужчины. Масс-старт

1. Барт Свингс (Бельгия) – 60.

2. Арьян Стретинга (Нидерланды) – 40.

3. Данила Семериков (Россия) – 20…

5. Руслан Захаров (Россия) – 7.



Женщины. Масс-старт

1. Ирэн Шутен (Нидерланды) – 62.

2. Франческа Лолобриджида (Италия) – 41.

3. Мелисса Вифье (Нидерланды) – 22.

4. Елизавета Казелина (Россия) – 10…

10. Евгения Лаленкова (Россия) – 2.