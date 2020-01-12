Конькобежец Семериков стал бронзовым призёром масс-старта на ЧЕ

Чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Херенвене (Нидерланды) завершился масс-стартами.
В мужском забеге победил бельгиец Барт Свингс, вторым финишировал Арьян Стретинга, бронзовым призёром стал россиянин Данила Семериков. Руслан Захаров показал пятый результат.
В женском масс-старте первенствовала голландка Ирэн Шутен. Призёрами стали итальянка Франческа Лолобриджида и голландка Мелисса Вифье. Россиянка Елизавета Казелина стала четвёртой.
Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен, Нидерланды
Мужчины. Масс-старт
1. Барт Свингс (Бельгия) – 60.
2. Арьян Стретинга (Нидерланды) – 40.
3. Данила Семериков (Россия) – 20…
5. Руслан Захаров (Россия) – 7.
Женщины. Масс-старт
1. Ирэн Шутен (Нидерланды) – 62.
2. Франческа Лолобриджида (Италия) – 41.
3. Мелисса Вифье (Нидерланды) – 22.
4. Елизавета Казелина (Россия) – 10…
10. Евгения Лаленкова (Россия) – 2.
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