Фигуристка Константинова: начала думать — что во мне не так?

Фигуристка Станислава Константинова, занявшая 13-е место на прошедшем чемпионате России в Красноярске, призналась, что в нынешнем сезоне находится в кризисе.

«Начало вышло довольно бодрым — выступила на фестивале в США в качестве подготовки к сезону, потом прокаты. Не без ошибок, но тоже неплохо, а потом… Потом случился кризис, из которого до сих пор выбираюсь. Случилась какая-то переоценка. Я работала-работала, справлялась с проблемами, знала, что могу, знала, что никогда нельзя лапки складывать. На какой-то момент я отключила эти мысли, и вот в этот-то момент меня как пробило.



Я начала сомневаться, думать — что во мне не так? А может, во мне что-то кардинально не так? Какой же это был болезненный момент. Настолько болезненный, что три недели назад к турниру в Братиславе я не успела настроиться. Плюс там ещё у меня и коньки сломались. Хороших эмоций это ну совсем не добавляло. А потом Гран-при в США и полный крах, провал. Сколько я после этого работала, пыталась отключиться, делала всё и вот уже стала довольна собой, увидела разницу. А потом Гран-при в Москве и падение с лутца. Паника! И чем больше у тебя ошибок, тем больше ты паникуешь», — цитирует Константинову ТАСС.

Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018).