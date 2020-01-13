Бывший тренер Трусовой: Самсонова вообще не понимаю как фигуриста

Александр Волков, бывший тренер российской фигуристки Александры Трусовой, оценил выступление Андрея Мозалёва и Даниила Самсонова на юношеских Олимпийских играх в Лозанне. Мозалёв завоевал серебро, Самсонов — бронзу. Золото выиграл японец Юма Кагияма.
«Результат логичный, но жалко Мозалёва. Сам виноват, сделай аксель и празднуй победу. Но, видимо, он очень устал. У него очень сложный сезон, было полно турниров, на которых он катал чисто. Но человек — не робот. Кагияма сделал свою работу в произвольной, чего ему хватило, чтобы выиграть.
Самсонова я вообще не понимаю как фигуриста, честно говоря. Во-первых, он стал „срывным“, не знаю, почему. Может, тоже уставший? Всё-таки чемпионат России только прошёл, турнир стрессовый. Во-вторых, у него нет эмоций. Он выходит с каменным лицом и уходит с каменным лицом. Компоненты ему ставят высокие, не понимаю, за что. Скользит хорошо», — цитирует Волкова РИА «Новости».
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