Тяжелоатлетка Нурмухамбетова, попавшаяся на допинге, может получить серебро ОИ-2012

Призёры Олимпийских игр в Лондоне румынские тяжелоатлеты Рэзван Мартин и Роксана Кокош отстранены от соревнований после перепроверки их допинг-проб с Олимпиады-2012, сообщает официальный сайт Международной федерации тяжёлой атлетики.
В допинг-пробе Мартина обнаружены метаболиты станозолола, дегидрохлорметилтестостерона и метенолон. На Играх в Лондоне он завоевал бронзу в весовой категории до 69 кг. В допинг-пробе Кокош были найдены метаболиты станозолола и метенолон. На Олимпиаде-2012 она завоевала серебро. Таким образом, её награда может перейти к представительнице Казахстана Анне Нурмухамбетовой. Бронзовым призёром в таком случае станет Убальдина Валуа-Куэста из Колумбии.
Примечательно, что Нурмухамбетова сама отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Ей грозит четырёхлетняя дисквалификация.
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