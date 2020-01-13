Веретенникова — о Загитовой: в свои 17 лет девочка попросту устала

Светлана Веретенникова, бывший тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, прокомментировала решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру.

«Могло ли на решение Загитовой повлиять то, что сегодня она проигрывает конкуренцию в технике юным соперницам? Допускаю такой вариант. Как допускаю и то, что в свои 17 лет девочка попросту устала. Устала быть всё время первой, нести тяжёлый груз ответственности от этого, как и от жёсткого прессинга, обрушившегося на неё сначала после победы на Олимпиаде в Корее, а затем после завоевания титула чемпионки мира—2019.



Могу предположить, что в какой-то момент у Алины не осталось физических и эмоциональных сил. Находясь в этом состоянии в течение продолжительного периода, временная соревновательная пауза была абсолютно правильным решением. Не стоит забывать и о том, что все громкие титулы Загитова выиграла в 15-16 лет и после этого в её организме продолжились естественные физиологические изменения. Параллельно с этими процессами человек может меняться и ментально. Всё это тоже легло на плечи тяжёлой нагрузкой. За месяц, свободный от тренировок, стартов и разъездов, Алина, что называется, пришла в себя, свежим взглядом смогла посмотреть на фигурное катание и теперь, наверное, сможет генерировать в себе новые сильные эмоции и жажду продолжать спортивную борьбу на льду», — цитирует Веретенникову Udm-info.

Алина является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и серебряным призёром в командных соревнованиях, чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года.