Объявлен состав сборной Швеции на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Нове-Место

Тренерский штаб сборной Швеции по лыжным гонкам огласил состав на этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия), который пройдёт 18-19 января, сообщается на странице команды в «Инстаграме».



В заявку мужской команды вошли: Йенс Бурман, Калле Хальфварссон, Даниэль Рикардссон, Фредрик Андерссон, Йонас Эрикссон, Вильям Поромяа.

В состав женской сборной включены: Эбба Андерссон, Шарлотт Калла, Эвелина Сеттлин, Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Анна Дювик.

В заявку, в частности, не попала чемпионка мира Фрида Карлссон. Ранее спортивный директор сборной Швеции Ула Стремберг сообщил, что Фрида не будет допущена к соревнованиям, пока не сбалансирует своё питание. В Нове-Место также не выступит олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, шведская лыжница Стина Нильссон. У неё диагностирован стрессовый перелом ребра.