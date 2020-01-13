Авербух опроверг слухи о гонораре Медведевой в 150 тыс. рублей

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что двукратный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева получила по 150 тыс. рублей за каждый выход в его спектакле «Волшебник страны Оз».
«Распространённая ранее информация, что Евгения Медведева получала в моих шоу 150 тысяч рублей за выступление, не соответствует действительности. На днях я давал интервью, где рассказал про средний заработок фигуристов в ледовых шоу в России. Повторюсь, ещё раз — средний! И речь в основном шла про фигуристов, которые уже завершили карьеру, и я возмущён искажением информации из моего интервью.
Ряд СМИ сделал странный вывод, что Евгению Медведеву можно отнести к „среднему заработку“ экс-фигуристов. Это является абсолютной клеветой. Раскрывать суммы мы, безусловно, не будем, потому что это является коммерческой тайной, но Евгения, конечно, получает больше. В том числе если говорить о новогодних представлениях „Волшебник из страны Оз“, которые прошли с участием Медведевой с 30 декабря по 7 января.
Евгения исполнила главную роль в „Волшебнике страны Оз“ и работала по три спектакля в день. Сложно было бы достичь таких договорённостей, учитывая спрос на Медведеву и её график, она действующий спортсмен, и для нас удача, что нам удалось поработать на новогодних шоу с Евгенией. Моя идея с этим спектаклем требовала именно Медведеву, я давно представлял её в роли Дороти. Мы работали с Евгенией на условиях, соответствующих ставке ведущих мировых фигуристов», — цитирует Авербуха ТАСС.
На прошедшем в Красноярске чемпионате России по фигурному катанию Медведева снялась с соревнований перед произвольной программой.
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