Российские танцевальные пары завоевали золото и серебро на юношеской Олимпиаде

Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано выиграли золото в соревнованиях танцевальных дуэтов на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария). Серебряными призёрами стали их соотечественники Софья Тютюнина и Александр Шустицкий. Бронза досталась американцам Катарине Вольфкостин и Джеффри Чену.

Юношеские Олимпийские игры. Фигурное катание. Лозанна, Швейцария

Танцевальные пары. Итоговое положение

1. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано (Россия) — 164,64.

2. Софья Тютюнина/Александр Шустицкий (Россия) — 159,15.

3. Катарина Вольфкостин/Джеффри Чен (США) — 152,43.

На счету российских спортсменов на юношеских Олимпийских играх в Лозанне 8 наград — 4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая. Сборная России лидирует в медальном зачёте.