Российские танцевальные пары завоевали золото и серебро на юношеской Олимпиаде
Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано выиграли золото в соревнованиях танцевальных дуэтов на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария). Серебряными призёрами стали их соотечественники Софья Тютюнина и Александр Шустицкий. Бронза досталась американцам Катарине Вольфкостин и Джеффри Чену.
Юношеские Олимпийские игры. Фигурное катание. Лозанна, Швейцария
Танцевальные пары. Итоговое положение
1. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано (Россия) — 164,64.
2. Софья Тютюнина/Александр Шустицкий (Россия) — 159,15.
3. Катарина Вольфкостин/Джеффри Чен (США) — 152,43.
На счету российских спортсменов на юношеских Олимпийских играх в Лозанне 8 наград — 4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая. Сборная России лидирует в медальном зачёте.
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