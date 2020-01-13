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Российский конькобежец Таран стал серебряным призёром юношеской Олимпиады

Российский конькобежец Таран стал серебряным призёром юношеской Олимпиады
Другие / Конькобежный спорт 0

Российский конькобежец Павел Таран завоевал серебряную медаль на дистанции 1500 м на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария). Чемпионом Игр стал японец Мотонага Арито. Тройку призёров замкнул представитель США Джонатан Тобон.

Юношеские Олимпийские игры. Конькобежный спорт Лозанна, Швейцария
Юноши. 1500 м
1. Мотонага Арито (Япония) — 1.52,24.
2. Павел Таран (Россия) — +1,50.
3. Джонатан Тобон (США) — +3.43...
14. Александр Сергеев — +8,02.

На счету российских спортсменов на юношеских Олимпийских играх в Лозанне 9 наград — 4 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовая. Сборная России лидирует в медальном зачёте. Ранее сегодня, 13 января, российские танцевальные пары завоевали золото и серебро.

Российские танцевальные пары завоевали золото и серебро на юношеской Олимпиаде
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