Российский конькобежец Таран стал серебряным призёром юношеской Олимпиады

Российский конькобежец Павел Таран завоевал серебряную медаль на дистанции 1500 м на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария). Чемпионом Игр стал японец Мотонага Арито. Тройку призёров замкнул представитель США Джонатан Тобон.

Юношеские Олимпийские игры. Конькобежный спорт Лозанна, Швейцария

Юноши. 1500 м

1. Мотонага Арито (Япония) — 1.52,24.

2. Павел Таран (Россия) — +1,50.

3. Джонатан Тобон (США) — +3.43...

14. Александр Сергеев — +8,02.

На счету российских спортсменов на юношеских Олимпийских играх в Лозанне 9 наград — 4 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовая. Сборная России лидирует в медальном зачёте. Ранее сегодня, 13 января, российские танцевальные пары завоевали золото и серебро.