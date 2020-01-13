Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Бывший тренер Трусовой: Саша и Щербакова — дети на льду, у Косторной уже взрослое катание

Бывший тренер Трусовой: Саша и Щербакова — дети на льду, у Косторной уже взрослое катание
Другие / Фигурное катание 0

Александр Волков, бывший тренер российской фигуристки Александры Трусовой, поделился ожиданиями от чемпионата Европы по фигурному катанию. Турнир пройдёт в Граце (Австрия) с 22 по 26 января.

Россию в женском одиночном катании представят двукратная чемпионка мира среди юниоров Трусова, двукратная чемпионка России Анна Щербакова и победительница финала Гран-при текущего сезона Алёна Косторная.

«В женском турнире всё ясно до старта – на пьедестале будут три фигуристки Этери Щербакова, Трусова и Косторная. Только неясно, кто именно выиграет чемпионат Европы. Но достойны титула все три спортсменки. По катанию мне, конечно, больше всех нравится Косторная, у неё катание уже взрослое. Саша с Аней пока ещё дети на льду. Прыжки же у всех трёх очень красивые», — цитирует Волкова РИА «Новости».

Дети и пропасть. Почему российское фигурное катание в большой опасности
Чемпионат России обнажил серьёзные проблемы в женском фигурном катании. Нужно срочно принимать меры.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020