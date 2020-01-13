Бывший тренер Трусовой: Саша и Щербакова — дети на льду, у Косторной уже взрослое катание

Александр Волков, бывший тренер российской фигуристки Александры Трусовой, поделился ожиданиями от чемпионата Европы по фигурному катанию. Турнир пройдёт в Граце (Австрия) с 22 по 26 января.
Россию в женском одиночном катании представят двукратная чемпионка мира среди юниоров Трусова, двукратная чемпионка России Анна Щербакова и победительница финала Гран-при текущего сезона Алёна Косторная.
«В женском турнире всё ясно до старта – на пьедестале будут три фигуристки Этери Щербакова, Трусова и Косторная. Только неясно, кто именно выиграет чемпионат Европы. Но достойны титула все три спортсменки. По катанию мне, конечно, больше всех нравится Косторная, у неё катание уже взрослое. Саша с Аней пока ещё дети на льду. Прыжки же у всех трёх очень красивые», — цитирует Волкова РИА «Новости».
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