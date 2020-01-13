Суд отклонил жалобу матери фигуриста Тена на бездействие полицейских

В специализированном межрайонном следственном суде Алма-Аты вынесли решение по жалобе Оксаны Тен на прекращение расследования в отношении двух полицейских, ставших свидетелями убийства её сына.

«При этом Денис Тен, гонясь за Кудайбергеновым, видел находящихся в служебной машине Мусаева и Нурпеисова в полицейской форме. Поэтому он не без оснований полагал и рассчитывал на своевременное реагирование и помощь со стороны сотрудников полиции. Несмотря на это, видя происходящее правонарушение, которое явно нарушало общественный порядок, сотрудники полиции в нарушение указанных требований закона „Об органах внутренних дел“ продолжали находиться в автомашине, откуда наблюдали за происходящим, то есть бездействовали. Хотя в соответствии со статьей 19, пунктом 1 они обязаны были незамедлительно предпринять меры по пресечению противоправных деяний, то есть незамедлительно выйти из машины, использовать свисток, принять иные меры», — приводит текст жалобы BaigeNews.kz.

По действующему в Казахстане закону сотрудники полиции независимо от занимаемой должности и времени обязаны принять меры не только по пресечению противоправных деяний, но также оказанию помощи нуждающимся в ней. К тому же в каждой полицейской машине есть аптечки, в которых непременно должны быть жгуты для остановки кровотечения и бинты. Как известно, 19 июля 2018 года бронзовый призёр Олимпиады-2014 Тен скончался от кровопотери, получив ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застиг за кражей зеркал с его автомобиля.

«Мы это постановление следственного суда обжалуем в апелляционном порядке, как это предусмотрено законом. Подадим апелляцию в городской суд Алма-Аты. Но надежды, глядя на этот суд, у нас не очень много. Надо проверять всё досконально, и в этом заинтересована не только семья Тен, в этом должно быть заинтересовано всё общество. Потому что мы рассчитываем, что полицейские, которые ходят, они не только за плевки и окурки будут нас наказывать, но и будут ловить тех, кто с ножами бегает», — сказал после суда адвокат Нурлан Сихимбаев.